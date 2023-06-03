Я не збираюся йти в політику, але хочу жити в Україні, – Усик про "перспективи" під час війни

Олександр Усик розповів про свої погляди на життя під час війни. Боксер зазначив, що він не бажає відходити від спорту.

Олександр Усик запевняє, що кожен повинен "воювати" на своєму фронті та не лізти у чужі справи. Також боксер проти піару на війні.

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Моральна підтримка

Олександр Усик зазначив, що він був на передовій, а за 900 метрів уже були вороги, яких боксер бачив у бінокль, проте Олександр залишався з українськими бійцями в окопах. Усик запевняє, що він робив це для того, аби просто підтримати хлопців. Боксер підкреслив, що це ніде не афішувалося, не публікувалися фото та відео в соціальних мережах. Про те, де він перебував, суспільство вже дізналося, бо самі солдати виклали фото в інтернет. Олександр наголосив, що для нього це не піар, а частина його життя.

Чому я це роблю? Тому що ті хлопці, які захищають нашу країну на фронті, дають мені можливість зараз сидіти саме на цьому місці. Як я вже казав, я не хочу піаритися на тому, що я допомагаю солдатам, відвідую їх, організовую і доставляю все необхідне. Я не збираюся йти в політику. Але я хочу жити у своїй країні. У незалежній країні, яка буде розвиватися, де економічна ситуація почне поліпшуватися, в якій ростуть діти, будують школи, лікарні, спортивні майданчики. Це моя робота. У кожного свій фронт,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що на Олександра Усика чекає бій з Даніелем Дюбуа, який повинен відбутися 12-го серпня у Вроцлаві. Нещодавно український боксер пояснив, чому поєдинок пройде саме у Польщі. До того ж в разі перемоги Усик зможе взяти участь в супертурнірі в Саудівській Аравії. Саме там повинен відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та українським боксером.