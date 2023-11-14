"Поб'ю Ф'юрі, а потім піду грати у футбол": Усик поділився планами спортивної кар'єри
Джерело:ESNEWS
Український боксер Олександр Усик напередодні футбольного сезону підписав угоду з житомирським Поліссям. Проте дебютувати в офіційному матчі чемпіон світу ще не встиг.
Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик у складі української делегації перебуває на Конгресі WBC в Узбекистані. Там журналісти поцікавилися у нашого чемпіона його найближчими планами.
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Усик пов'язує майбутнє з футболом
Олександр Усик з притаманним йому гумором відповів на питання. Українець пообіцяв спочатку розібратися з "Жадібним пузом", а потім зіграти за житомирську команду. Очевидно, що в Узбекистані ще не чули про одного з лідерів чемпіонату України та перепитали назву клубу.
Спочатку я поб'ю Тайсона Ф'юрі, а потім піду грати в футбол. У мене контракт з Поліссям – командою номер один,
– відповів Усик.
Ф'юрі на шляху до футбольної мети
- Раніше Олександр Усик поділився своєю мрією стати чемпіоном України в складі Полісся. Така можливість у боксера може з'явитися ще в цьому сезоні.
- Адже Усик має чинний контракт з "вовками" і в другому колі може зіграти в чемпіонаті УПЛ.
- Наразі всі думки Усика про бій за абсолют. Спочатку планувалося провести поєдинок 23 грудня 2023 року. Проте через непереконливу перемогу "Циганського короля" над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну довелося перенести бій.
- Оголошення бою обіцяють зробити найближчим часом. Очікується, що мегафайт відбудеться у лютому 2024 року.