"Поб'ю Ф'юрі, а потім піду грати у футбол": Усик поділився планами спортивної кар'єри

Український боксер Олександр Усик напередодні футбольного сезону підписав угоду з житомирським Поліссям. Проте дебютувати в офіційному матчі чемпіон світу ще не встиг.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик у складі української делегації перебуває на Конгресі WBC в Узбекистані. Там журналісти поцікавилися у нашого чемпіона його найближчими планами.

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Усик пов'язує майбутнє з футболом

Олександр Усик з притаманним йому гумором відповів на питання. Українець пообіцяв спочатку розібратися з "Жадібним пузом", а потім зіграти за житомирську команду. Очевидно, що в Узбекистані ще не чули про одного з лідерів чемпіонату України та перепитали назву клубу.

Спочатку я поб'ю Тайсона Ф'юрі, а потім піду грати в футбол. У мене контракт з Поліссям – командою номер один,

– відповів Усик.

Ф'юрі на шляху до футбольної мети