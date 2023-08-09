Ніякого шапкозакидання: Усик поділився секретами підготовки до поєдинку з "Динамітом"

Український боксер Олександр Усик сподівається захистити чемпіонські пояси в поєдинку з Даніелем Дюбуа. Мегафайт відбудеться зовсім скоро.

Олександр Усик 8 серпня провів відкрите тренування напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі вразив своєю фізичною формою та навантаженнями.

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Чим важче на тренуванні, тим легше на рингу

Не дивлячись на те, що Олександр Усик вважається фаворитом поєдинку, українець не готується до легкої прогулянки. Наш чемпіон у спарингах боксує зі складними суперниками, а тривалість таких поєдинків вражає.

"Я завжди готуюся до важких боїв. Як вони проходять – ми бачимо вже після бою. Але я завжди готуюся важко. У мене в таборі багато спаринг-партнерів. У мене важкі хлопці, і ми працюємо для того, щоб мати гарний вигляд у ринзі.

Звичайно, простіше завоювати титул, ніж потім захищати, але ми робимо у своєму таборі багато роботи. Ми не думаємо про те, що в нас це є і ми задоволені. Ми продовжуємо плідно, важко працювати і шапкозакиданням не займаємося.

У нас багато раундів, боксуємо і по 15. Чому вчора було 12? Тому що три тижні до поєдинку, і спускаємося вже вниз. А так було 15 раундів по чотири хвилини. Працюємо", – сказав Усик.