Ніякого шапкозакидання: Усик поділився секретами підготовки до поєдинку з "Динамітом"
Джерело:bokserorg
Український боксер Олександр Усик сподівається захистити чемпіонські пояси в поєдинку з Даніелем Дюбуа. Мегафайт відбудеться зовсім скоро.
Олександр Усик 8 серпня провів відкрите тренування напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі вразив своєю фізичною формою та навантаженнями.
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Чим важче на тренуванні, тим легше на рингу
Не дивлячись на те, що Олександр Усик вважається фаворитом поєдинку, українець не готується до легкої прогулянки. Наш чемпіон у спарингах боксує зі складними суперниками, а тривалість таких поєдинків вражає.
"Я завжди готуюся до важких боїв. Як вони проходять – ми бачимо вже після бою. Але я завжди готуюся важко. У мене в таборі багато спаринг-партнерів. У мене важкі хлопці, і ми працюємо для того, щоб мати гарний вигляд у ринзі.
Звичайно, простіше завоювати титул, ніж потім захищати, але ми робимо у своєму таборі багато роботи. Ми не думаємо про те, що в нас це є і ми задоволені. Ми продовжуємо плідно, важко працювати і шапкозакиданням не займаємося.
У нас багато раундів, боксуємо і по 15. Чому вчора було 12? Тому що три тижні до поєдинку, і спускаємося вже вниз. А так було 15 раундів по чотири хвилини. Працюємо", – сказав Усик.
- Нагадаємо, що поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Якщо український боксер захистить чемпіонські титули, то в наступному бою може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.
- До слова, "Жадібне пузо" замість чемпіонського поєдинку проведе комерційний бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Суперники отримають неймовірні гонорари цей поєдинок.