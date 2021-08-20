Олександр Усик придбав нову спортивну машину: фото
20 серпня 2021 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Перед поєдинком з Ентоні Джошуа український боксер Олександр Усик зробив дороге придбання. Тепер Олександр буде їздити на Audi RS Q8.
Спеціально для Усика зробили нові ковані диски, які підходять під цей автомобіль.
До слова Усик шокував англійців своїм виглядом перед боєм з Джошуа: фото
Нова машина Олександра Усика / Фото: Instagram
- Зазначимо, що таке авто на ринку, в залежності від комплектації, коштує від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро –тобто, від 4,8 млн до 5,9 млн в гривнях.
Усик проведе наступний бій з Джошуа
- Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист своїх титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року в бою з Енді Руїсом.
- Для Усика це буде тільки третій бій у важкій вазі. У попередньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору.