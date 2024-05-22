Усик міг потрапити до вʼязниці через релігію: скандальні деталі бою століття

Проведення поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі у Саудівській Аравії було не надто продуманим рішенням. Виявлення релігійних поглядів Олександром Усиком могли сильно образити місцевих мешканців.

Новоспечений абслютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після бою з Тайсоном Ф'юрі ризикував затриматись у Саудвіській Аравії через проблеми з місцевими правоохоронними органами.

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Олександр Усик повторив скандальний вчинок Кріштіану Роналду

Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді Усик перехрестився, а потім повісив на шию хрест. Ця дія була надто недоречною, адже 99% громадян Саудівської Аравії сповідують іслам.

Ба більше, за перехід з ісламу до християнства тамтешнім закододавством передбачено навіть страту. Утім, на щастя для 37-річного українського боксера, на його вчинок закрили очі, зробивши, очевидно, поблажку через те, що він іноземець.

Нагадаємо, аналогічний вчинок зіркового португальського футболіста Кріштіану Роналду в серпні 2023 року викликав неабиякий скандал. Тоді йому загрожував арешт, проте вдалося відбутися лише попередженням.

У Саудівській Аравії в 2011-му році був заарештований ексгравець Аль-Насра Хуан Пабло Піно. Все через те, що у нього було за татуювання із зображенням Ісуса Христа.