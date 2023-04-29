Підтримка королів з 24-ї бригади ЗСУ від чемпіона світу: відео з полум'яним спічем Усика

29 квітня 2023, 11:07
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Джерело:

Фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила

Український боксер Олександр Усик відвідав на передовій захисників нашої держави. На знак підтримки українських воїнів чемпіон записав мотивуюче відео.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик знайшов кілька днів у своєму щільному графіку для відвідин українських воїнів. Боксер побував на передових позиціях та навіть відправив кілька "подарунків" для окупантів.

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Побажання королям від чемпіона

Прославлений спортсмен приїхав у Донецьку область для підтримки бойового духу українських військових, які працюють у найгарячіших точках. Український чемпіон записав відео для воїнів 24-ї бригади ЗСУ імені короля Данила, в якому побажав скорішої перемоги.

Хлопцям з 24-ї бригади хочу побажати перемоги. Щоб вони повернулися додому живими, з перемогою, щасливі і з посмішкою. І обов'язково сили. Королі, сили вам!,
– сказав Усик.

Відео звернення Усика до воїнів 24-ї бригади

Усик на гуманітарному фронті України

  • Нагадаємо, що Олександр Усик є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої є президент України Володимир Зеленський. Чемпіон світу активно займається благодійними справами. 
  • Зокрема, Олександр займається відбудовою зруйнованого будинку в Ірпені
  • Також Усик часто відвідує поранених військових у госпіталях, підтримуючи бойовий дух.
  • Олександр Усик, як і всі українці, чекає скорішого визволення рідного Криму. Під час своїх поєдинків чемпіон щоразу нагадує, що Крим – це Україна.
Автор: Сергій Шаховець