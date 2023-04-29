Підтримка королів з 24-ї бригади ЗСУ від чемпіона світу: відео з полум'яним спічем Усика
Джерело:Фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила
Український боксер Олександр Усик відвідав на передовій захисників нашої держави. На знак підтримки українських воїнів чемпіон записав мотивуюче відео.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик знайшов кілька днів у своєму щільному графіку для відвідин українських воїнів. Боксер побував на передових позиціях та навіть відправив кілька "подарунків" для окупантів.
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Побажання королям від чемпіона
Прославлений спортсмен приїхав у Донецьку область для підтримки бойового духу українських військових, які працюють у найгарячіших точках. Український чемпіон записав відео для воїнів 24-ї бригади ЗСУ імені короля Данила, в якому побажав скорішої перемоги.
Хлопцям з 24-ї бригади хочу побажати перемоги. Щоб вони повернулися додому живими, з перемогою, щасливі і з посмішкою. І обов'язково сили. Королі, сили вам!,
– сказав Усик.
Відео звернення Усика до воїнів 24-ї бригади
Усик на гуманітарному фронті України
- Нагадаємо, що Олександр Усик є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої є президент України Володимир Зеленський. Чемпіон світу активно займається благодійними справами.
- Зокрема, Олександр займається відбудовою зруйнованого будинку в Ірпені.
- Також Усик часто відвідує поранених військових у госпіталях, підтримуючи бойовий дух.
- Олександр Усик, як і всі українці, чекає скорішого визволення рідного Криму. Під час своїх поєдинків чемпіон щоразу нагадує, що Крим – це Україна.