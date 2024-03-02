Усик вперше показав новонароджену доньку: зворушливе фото

Український боксер Олександр Усик поділився зі своїми підписниками світлиною найменшої доньки. Нещодавно зірка хевівейту вчетверте став батьком.

Наприкінці січня Катерина Усик подарувала своєму чоловіку четверту дитину. Через підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі український чемпіон навіть не був присутнім при пологах.

Читайте також Дюбуа розлютив дружину Усика: що вигукнула Катерина на удар британця нижче пояса

Після перенесення битви за абсолют на 18 травня в Олександра з'явилося більше вільного часу. Він, нарешті, зміг побачити свою найменшу донечку, яку батьки назвали Марією.

Усик вперше опублікував фото дівчинки. На світлині її тримає старша донька Усиків Єлизавета.

Перше фото найменшої доньки Усика / instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що Олександр та Катерина Усики вже виховують доньку Єлизавету (13 років) та двох синів – Кирила (10 років) та Михайла (8 років).