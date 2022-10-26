"Ти боровся за усіх своїх людей": Усик став "Бійцем року" за версією WBO
Джерело:Boxing Scene
У Пуерто-Ріко відбулась 35-та щорічна конвенція. На урочистій події оголосили прізвище найкращого бійця року.
Президент Всесвітньої боксерської організації Франсісо Валькарсель назвав ім'я Олександра Усика. Український боксер став "Бійцем 2022-го року".
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Валькарсель: У тебе велике серце
Глава WBC виділив велике серце Олександра, який на ринзі боровся за усю Україну.
У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти "Боєць року", сподіваюся, тобі це сподобається,
– сказав Валькарсель.
"Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентам, інші хлопці скаржилися. У нас були судові розгляди, але ми досягли позитивного результату. Ми дотримувалися правил і мали рацію, тому що Усик заслужив бути обов'язковим. Ми пишаємось тим, що ти тут. Ми пишаємося тобою, Егісе Клімасе, поряд з тобою найкращий боєць у світі", – додав президент організації.
Усик захистив чемпіонські титули
- 21 серпня 2022 року Олександр провів реванш проти Ентоні Джошуа. Друге протистояння далась Усику складніше, аніж це було у першій зустрічі. Українцю діставалось значно більше.
- У чемпіонських раундах український боксер навіть поплив, але зміг повернутись у бій та провести увесь 12-раундовий шлях. Усик не дозволив Джошуа взяти реванш.
- Олександр не лише захистив титули, а й здобув вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring. Усику для здобуття абсолютного чемпіона світу потрібно забрати у Тайсона Ф'юрі лише пояс WBC.