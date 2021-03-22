Усик може замінити Ф'юрі у поєдинку з Джошуа

Джерело:USACHEV TV
Український боксер Олександр Усик уже в наступному поєдинку може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.
Хоча Джошуа й домовився про бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, поєдинок з Усиком все ще реальний. У цьому переконує Егіс Клімас, менеджер Усика.
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Джошуа та Ф'юрі домовилися про бій, однак досі немає дати й місця поєдинку.
Зараз все залежить від WBO: що вони скажуть, яке замовлення вони дадуть. Джошуа і Ф'юрі начебто між собою домовилися, але немає ні місця, ні дати. Тобто, немає нічого оголошеного,
– сказав Клімас.
Як відомо, Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Якщо Ентоні й Тайсон не узгодять останні деталі, тоді WBO змушена буде оголосити поєдинок Усика з Джошуа.
"Якщо вони не домовляться між собою, чи не буде дати, то WBO буде зобов'язана призначити Усику бій з Джошуа. Якщо WBO призначить, щоб Джошуа боксував з Усиком, там не те, що вакантний титул, там три титули на кону", – резюмував Клімас.
За попередньою інформацією, наступним суперником Усика може стати британець Джо Джойс. У WBO вирішили провести цей бій, щоб Джошуа міг зустрітися з Ф'юрі.
На кону потенційного поєдинку Усик – Джойс може бути тимчасовий титул чемпіона WBO.