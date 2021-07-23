Це ще більше ускладнює завдання, – відомий боксер назвав проблему Джошуа у бою з Усиком

Непереможний Олександр Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа у бою за титули WBA, WBO, IBF. Шанси обох боксерів на перемогу оцінив відомий британський боксер Тоні Белью.

Белью: Вони спробують відібрати у Джошуа все

Белью звернув увагу, що Усика до бою з Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко. На думку британця, це ускладню завдання Джошуа.

До слова Ф'юрі дав несподіваний прогноз на бій Усик – Джошуа

Це важкий бій, я не збираюся брехати. Це дуже і дуже важкий бій. У всякому разі, це стало ще важче, тому що Усик повернувся до батька Ломаченка. Це ще більше ускладнює завдання, тому що вони розроблять план бою, який спробує звести нанівець все хороше, що робить Ентоні Джошуа. Вони спробують відібрати у Джошуа все,

– сказав Тоні.

Белью, який програв Усику нокаутом у 2018 році, назвав сильні сторони українця. За його словами, Олександр тисне психологічно.

"Ось що так добре робить Усик. Він нівелює ваші сильні сторони, перш ніж почати реалізовувати свої власні. Те, що він робить ногами, – він винятковий. Так що я думаю, що це дійсно важкий бій, я думаю, що це дійсно небезпечно.

Усик морально виснажив мене у нашій сутичці, тримаючи свою передню ногу близько до мене. Він надає на вас психологічний тиск, а не фізичний. Він жорстокий і блискучий", – резюмував Белью.