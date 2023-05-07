"Багатьом щукам загадали бажання": Шевченко з Усиком вибралися на спільну риболовлю – відео

Українські легенди спорту вирішили провести час разом. Футболіст та боксер знайшли спільну мову під час риболовлі.

Андрій Шевченко та Олександр Усик вирішили порелаксувати. Боксер емоційно поділився враженнями від проведеного дня, навідміну від стриманого футболіста, пише 24 Канал.

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У мережі появилося відео, як дві легенди не тільки українського, а й світового спорту відпочивають разом. Шевченко та Усик вирішили вибратися на риболовлю та відпочити душею і фізично. Стриманий Андрій Шевченко лише з посмішкою дивися на те, як Олександр Усик розповідає про їхні успіхи за день. Також легенди з гумором зазначили, що вирішили перевірити міти, які гуляють навколо всім відомих риб.

Та ми нормально риби наловили – щуки. Ловили її, потім випускали назад та загадували бажання. Багато бажань назагадували. Багатьом щукам загадали одне бажання. От тепер і перевіримо виконують вони все чи ні. Подивимось чи це все казки,

– сказав Усик.

Відео з риболовлі Усика та Шевченка

Нагадаємо, що Олександр Усик став амбасадором збірної України з футболу. Боксер допомагатиме "синьо-жовтим" в організації соціальних проєктів. Зокрема, Усик займатиметься виїздом поранених українських військових на матчі головної команди країни.