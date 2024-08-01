Ця перемога з неприємним присмаком, – Шовковський після другої гри із Партизаном в ЛЧ

Вчора, 31 липня, Динамо Київ зіграв з Партизаном другий матч у рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Гра у Белграді завершилася впевненою перемогою киян.

Головний тренер команди Олександр Шовковський відвідав пресконференцію після гри. Фахівець відповідав на питання з неприємними почуттями, хоча кияни змогли пройти далі.

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Коментарі Шовковського після матчу

Після перемоги над Партизаном (3:0) тренер київського Динамо привітав усіх уболівальників з перемогою. Шовковський заявив, що це був важливий крок вперед, але повністю всі питання не вирішені.

Вітаю всіх уболівальників нашої команди з перемогою. Ця перемога з неприємним присмаком, оскільки один із наших гравців Максим Дячук отримав дуже серйозне пошкодження і був, думаю, досить тривалий час. На жаль. Ми поки що не знаємо деталей, але переживаємо разом із ним,

– сказав Шовковський

Олександр Шовковський розповів про те як їх зустріли в Сербії, незважаючи на всі попередні протистояння за полем. Ніяких проблем не було, команду добре прийняли.

Пошкодження Дячука і Бражка

Щодо травми Максима Дячука, то тренер киян сказав, що сталась дуже неприємна ситуація. Його травма дуже серйозна, усі деталі невідомі, але скоріш за все він вилетів надовго, сказав Шовкоський.

На жаль. Кожну таку ситуацію сприймаю близько до серця, адже ставлюся до гравців майже по-батьківськи. Ми поки що не знаємо деталей, але переживаємо разом з ним,

– розповів Шовковський.

Володимир Бражко не грав у матчі через те, що напередодні отримав ушкодження – поріз. Зі слів Шовковського травма не серйозна – гравцю наклали 2 шви, він скоро повернеться. Він був готовий грати і в цьому матчі, але вирішили його поберегти.

Підготовка киян до сезону

Олександр Володимирович також розповів про підготовку до нового сезону, що він як тренер має бачення як покращити гру. Перші офіційні ігри вже позаду і в цілому все добре, але рости є куди.

Гравці відзначились хорошою командною роботою і внутрішньою мотивацією, що дуже спободалось Шовковському. У цих двох матчах гравці Динамо були єдиними організмом. Загалом тренер киян вважає, що функціонально команда готова.

Наступним суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів буде шотландський Рейнджерс. Матчі відбудуться 6 та 13 серпня, час ще не визначено. В УПЛ столичний колектив стартує матчем проти Карпат 17 серпня.