Легендарний Олександр Шовковський покинув тренерський штаб збірної України

Легенда київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський оголосив про відхід з національної команди, де він останні три роки пропрацював асистентом Андрія Шевченка.

Шовковський подякував Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу нашої збірної та президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав його кандидатуру.

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Хочу подякувати кожному, із ким довелося співпрацювати у цей період – від медичного персоналу до адміністративного,

– зазначив Шовковський.

На думку українця, це були фантастичні три роки, де він працював з професіоналами своєї справи. Шовковський зазначив, що українська збірна пройшла чудовий шлях у Лізі Націй до фантастичного виступу у кваліфікації до Євро-2020.

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