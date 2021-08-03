Легендарний Олександр Шовковський покинув тренерський штаб збірної України
Джерело:фейсбук Олександра Шовковського
Легенда київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський оголосив про відхід з національної команди, де він останні три роки пропрацював асистентом Андрія Шевченка.
Шовковський подякував Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу нашої збірної та президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав його кандидатуру.
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Хочу подякувати кожному, із ким довелося співпрацювати у цей період – від медичного персоналу до адміністративного,
– зазначив Шовковський.
На думку українця, це були фантастичні три роки, де він працював з професіоналами своєї справи. Шовковський зазначив, що українська збірна пройшла чудовий шлях у Лізі Націй до фантастичного виступу у кваліфікації до Євро-2020.
Андрій Шевченко покинув збірну України: що відомо
- 1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.
- Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.