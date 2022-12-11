Петраков зустрівся з українськими дітьми у США: тренер збірної провів урок із футболу – відео
Джерело:інстаграм УАФ
Українські футболісти та тренери продовжують підтримувати своїх земляків, як в Україні, так і за кордоном. Головний тренер головної команди країни Олександр Петраков зустрівся із дітьми у США.
Керманич збірної України відвідав навчальні заклади у місті Йонкерс та Чикаго, де навчаються українські діти. Олександр Петраков поспілкувався із школярами та навіть провів урок із футболу.
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Тепла зустріч тренера з дітьми
Головний тренер національної команди продемонстрував декілька футбольних вправ, які сподобались не лише хлопцям, а й дівчатам. Діти активно відповідали на запитання наставника та уважно слухали поради 65-річного спеціаліста.
Цей візит Петракова у США був присвячений до прем'єри фільму "Пам'ятай синьо-жовтих".
Інші футболісти та тренери теж зустрічаються з українськими переселенцями, які вимушено через повномасштабне вторгнення покинули свої домівки в Україні.
Андрій Лунін та Роман Безус раніше бачились зі своїми земляками у Мадриді, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та інші постійно відвідують центри з біженцями, надсилають гуманітарну та фінансову допомогу.