Керманич збірної України відвідав навчальні заклади у місті Йонкерс та Чикаго, де навчаються українські діти. Олександр Петраков поспілкувався із школярами та навіть провів урок із футболу.

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Тепла зустріч тренера з дітьми

Головний тренер національної команди продемонстрував декілька футбольних вправ, які сподобались не лише хлопцям, а й дівчатам. Діти активно відповідали на запитання наставника та уважно слухали поради 65-річного спеціаліста.

Цей візит Петракова у США був присвячений до прем'єри фільму "Пам'ятай синьо-жовтих".

Інші футболісти та тренери теж зустрічаються з українськими переселенцями, які вимушено через повномасштабне вторгнення покинули свої домівки в Україні.

Андрій Лунін та Роман Безус раніше бачились зі своїми земляками у Мадриді, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та інші постійно відвідують центри з біженцями, надсилають гуманітарну та фінансову допомогу.