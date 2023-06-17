Не дай Бог "зазіхнути" на Петракова: екскоуч збірної України вкотре загресував на рівному місці

Колишній тренер збірної України до цих пір не навчився спілкуватись із журналістами. Наставник агресує у непотрібних ситуаціях.

Збірна Вірменії здолала Уельс (2:4) в рамках відбору до Євро-2024. Тріумф став першим для Олександра Петракова на чолі "людей з Арарату".

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Боїться, аби у нього не вкрали перемогу

Український фахівець вкотре стає на одній й ті самі граблі. Олександр Петраков шукає зраду там, де її і близько нема, а також вбачає у словах журналістів наміри образити гідність самого наставника збірної Вірменії. Спершу представник ЗМІ зазначив, що багато хто здивований результату матчу, проте Петраков відразу відрізав, що для нього все очікувано.

Пізніше журналіст запитався у Олександра чи вважає той, що нинішня команда Уельсу відрізняється від тієї, проти якої пихатий наставник зіграв минулого року на чолі збірної України (тоді "синьо-жовті" поступилися "драконам" з рахунком 1:0 та втратили шанс вийти на чемпіонат світу в Катарі). Такого "нахабства" Петраков вирішив не пробачати представнику ЗМІ.

Ви хочете, щоб я зменшив перемогу вірменської збірної? Я цього робити не буду. В Уельсі все на місці, усі грають. Тільки одного футболіста немає – Бейла. Мені здається, що це не знизить значення перемоги саме вірменських хлопців. Я приїхав до Вірменії, щоб потрапити на великий турнір, вивести туди збірну,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, що взимку український фахівець вступив на тренерський місток вірменського колективу після того, як з ним не продовжила контракт збірна України.. Петраков відразу забув про усі свої принципи стосовно росіян та почав викликати до лав національної команди низку представників чемпіонату країни-агресора.

Петраков на чолі збірної Вірменії