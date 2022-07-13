Петраков відвідав підготовку Металіста 1925 до нового сезону

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до нового сезону УПЛ. Тренування харків'ян відвідав несподіваний гість зі збірної України.

Несподіваний гість на тренуванні

Поглянути на тренувальний процес харківського клубу прийшов головний тренер збірної України Олександр Петраков. 13 липня коуч поспілкувався з наставником Металіста 1925 Валерієм Кривенцовим.

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Причина такої появи Петракова у розташуванні харків'ян є невідомою. Схоже, що Олександр Васильович придивляється до потенційних новачків "синьо-жовтих".



Петраков на тренуванні харків'ян / Фото Металіст 1925

Харківський клуб не лише активно готується до старту УПЛ, а й якісно підсилює склад команди. Команда базується у Щасливому, що на Київщині.

Нагадаємо, що у минулому сезоні, який через війну закінчився достроково, Металіст 1925 посів 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. За 18 турів команда з Харкова здобула 19 очок.



Петраков відвідав розташування харків'ян / Фото Металіст 1925

Новий сезон УПЛ розпочнеться 23 серпня.