А що ж робити з Лігою чемпонів: лідер УПЛ готується до розпродажу та вирішив долю коуча команди

Дніпро-1 готується видозмінити свій нинішній склад. Проте постаті на верхівці клубу все ж збережуть свою прописку в команді.

Дніпро-1 уже розставив пріоритети та завдання на наступний сезон. "Спортклубівці" продовжать співпрацю з нинішнім тренерським складом.

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Без максималізму

Дніпровський колектив оприділився з цілями та кадрами, які клуб буде наслідувати наступної кампанії. Першочергово вирішено, що Дніпро-1 розпочне новий сезон з Олександром Кучером на тренерському містку команди, а от Євген Красніков залишиться спортивним директором.

Щодо трансферної політики клуб, то річний бюджет точно не зазнає позитивних змін, оскільки той, як мінімум, не збільшиться. Також дніпровська команда готова активно попрацювати на ринку. Зокрема, "спортклубівці" готуються до продажу не тільки лідера команди Артема Довбика, якого колектив готовий відпустити від 11 мільйонів євро. До того ж форвард реально зацікавив низку європейських колективів, таких як Жирона, де виступа Віктор Циганков (в каталонському колективі ще й звільнилося місце для Довбика), Марсель, кольори якого захищає Руслна Маліновський, та інші.

Дніпряни також готові попрощаится з будь-яким футболістом в разі хорошої пропозиції щодо футболіста. "Спортклубівці" мають намір припиниити співпрацю з більшістю легіонерів, які до того ж є сканалістами (у фінальному матчі сезону проти Шахтаря, вони були одними з ключових осіб, які взяли участь у масовій бійці), а найбільші шанси залишитись у Бланко та Пеглоу. Трансферна робота триватиме з акцентом на внутрішній ринок, пріоритет ж – пошук якісного голкіпера. У клуб сватають навіть Дениса Бойка.

Клуб не ставить перед собою на сезон, який насувається. Оскільки дніпряни, можливо, і марять потраплянням у Лігу чемпіонів, проте "спортклубівці" будуть раді тоді, якщо зможуть кваліфікуватися у груповий етап будь-якого з єврокубків. Також Дніпро-1 не ставить перед собою ціль стати чемпіоном України (так само як і цього сезону), проте колектив жадає зберегтись на верхівців української еліти. Нагадаємо, що дніпряни стали срібними призерами УПЛ, до останнього вівши боротьбу за чемпіонство та вперше у історії потрапивши у кваліфікацію до ЛЧ.