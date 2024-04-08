"Ці удари заборонені": промоутер Усика відповів на закиди свого візаві

Олександр Красюк прокоментував слова Френка Воррена щодо "ахіллесової п'яти" Олександра Усика. Базові слова від промоутера українського чемпіона.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Красюк дав відсіч промоутеру Ф'юрі

Промоутер британця Френк Воррен нещодавно висловив думку, що його клієнт зможе знайти слабкі місця в Усика та спробує ними скористатися. Відповіді представника українця не довелося довго чекати.

"Те, що Френк Воррен згадує як слабкі місця Усика, є слабкими сторонами будь-якого боксера чи навіть будь-якого чоловіка. З цієї причини ці удари заборонені. Тож я думаю, що дядько Френк має шукати нову стратегію перемоги над Усиком", – написав голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк.

Нагадаємо, під час попереднього поєдинку Усика, коли українцеві протистояв британець Даніель Дюбуа, Олександр отримав від суперника удар нижче корпуса й опинився на канвасі. На щастя, рефері тоді дав час чемпіону на відновлення.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.