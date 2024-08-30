"Я пережив бомбардування, не можу з ними знаходитись": паралімпійський чемпіон про росіян

Олександр Комаров в ефірі "Суспільне спорт" дав коментар після здобуття золотої медалі. Зокрема він прокоментував росіянина з ним на п'єдесталі.

У п'ятницю, 30 серпня, Олександр Комаров здобув "золото" у плаванні на 100 метрів вільним. Бронзову медаль здобув "нейтральний" представник і під час спільного фото українець ухилився від нього, пише 24 канал.

Читайте також Ірина Пойда завоювала друге "срібло" у плаванні на Паралімпіаді-2024

Комаров про відношення до росіянина

Український паралімпієць зазначив, що пережив бомбардування в Маріуполі і всі його минулі нагороди згоріли в рідному місті.

До росіян я ставлюсь дуже негативно, тому що вони хоч і виступають за, типу, нейтральність, але вони всі підтримують війну і радіють щоденно смертям українських людей. Тому я не можу навіть знаходитись поряд з цими людьми,

– розповів Олександр Комаров.

Довідка. Паралімпієць приніс Україні першу золоту медаль цьогорічного турніру.

Відзначимо, що 29 серпня українець також здобув "бронзу" Паралімпіади-2024 у плаванні на дистанції 200 метрів.