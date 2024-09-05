Українець Комаров зупинився у кроці від медалі Паралімпіади-2024: подіум окупував Китай

У четвер, 5 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбудеться 4 фінали з плавання за участю українських паралімпійців. В одному з них змагався Олександр Комаров.

Український плавець змагався у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S5. Олександр Комаров мав шанс здобути ще одну медаль Паралімпіади-2024, пише 24 канал.

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Комаров не здобув ще одну медаль

У кваліфікації українець показав другий результат і зміг вийти до фіналу змагань.

Олександр розпочав заплив на шостій доріжці.

Українець не зміг створити конкуренцію китайцям. Усі вони йшли по дистанції з шаленою швидкістю і в результаті вибороли потрійний подіум у плаванні.

Олександр Комаров фінішував четвертим.

Відзначимо, що раніше на Паралімпіаді-2024 спортсмен вже здобув "золото" та "бронзу".