Український плавець змагався у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S5. Олександр Комаров мав шанс здобути ще одну медаль Паралімпіади-2024, пише 24 канал.
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Комаров не здобув ще одну медаль
У кваліфікації українець показав другий результат і зміг вийти до фіналу змагань.
Олександр розпочав заплив на шостій доріжці.
Українець не зміг створити конкуренцію китайцям. Усі вони йшли по дистанції з шаленою швидкістю і в результаті вибороли потрійний подіум у плаванні.
Олександр Комаров фінішував четвертим.
Відзначимо, що раніше на Паралімпіаді-2024 спортсмен вже здобув "золото" та "бронзу".