"Він – зірка, але залишається людиною": як прихід Ярмоленка вплинув на молодих гравців Динамо

Прихід Андрія Ярмоленка в Динамо викликав ажіотаж. Деякі футболісти киян навіть переживають стосовно легенди клубу.

Молодь столичного колективу з особливою обережністю ставиться до постаті Андрія Ярмоленка. Проте досвідчені футболісти заспокоюють юнаків.

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Довгоочікуване повернення до Києва Андрія Ярмоленка викликало все ж певний дискомфорт всередині Динамо. Діло в тому, що молоді гравці "біло-синіх" ніяковіють поруч з легендою клубу, тому це може викликати певні проблеми на полі, саме у плані взаємодії команди.

Проте досвідчений гравець киян Олександр Караваєв, який нещодавно продовжив контракт з "бобрами", запевнив юнаків столичного клубу, що не дивлячись на свій зірковий статус, Ярмоленко залишається звичайною людиною. Легенда киян не ставить себе вище за інших, а навпаки, Андрій завжди готовий допомогти нужденним, поділитись з молоддю своїм досвідом та в потрібний момент підтримати партнерів по команді, повівши їх за собою.

Усі молоді гравці, які зараз є у Динамо, мають зрозуміти, що Андрій – проста, добра, чесна та відкрита людина. Всі кажуть – "зірка". Так, він – "зірка", можливо, легенда, але при цьому залишається людиною. Якщо потрібна допомога – завжди допоможе, якщо є питання – завжди відповість, тобто, ніколи не залишить у біді. Впевнений, повернення Андрія стане для них позитивним імпульсом, адже на його прикладі вони побачать, як потрібно бути професіоналом та порядною людиною. Він стане для них мотиватором щодо того, до чого потрібно прагнути, які ставити цілі, щоб піднятися на вершину, де грають такі футболісти, як Андрій Ярмоленко,

– сказав Караваєв.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко нещодавно повернувся в Динамо у статусі вільного агента. За межами Києва вінгер встиг пограти у футболці німецької Боруссії Дортмунд (6 голів), англійського Вест Хема (13 голів) та еміратського Аль-Айна (12 голів). Після камбеку у столичний колектив Ярмоленко встиг уже тричі відзначитись у ворота суперника у футболці киян.