Вже на старті чвертьфіналу стався перший епізод. Захисник Канади Камаль Міллер вибив м'яч з-під ніг суперника. М'яч перед тим, як вилетіти далеко на трибуни, знайшов обличчя лайнсмена.

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Футбол із елементами ММА

Боковий рефері серйозно постраждав. У нього пішла, після чого відбулась заміна судді на боковій лінії поля, адже Еспіноза не зміг продовжити роботу. Такі моменти бувають вкрай рідко.

Лайнсмену розбили обличчя під час матчу: дивіться відео

Після цієї паузи, яка була викликана курйозним випадком, жодна зі збірних так і не забила. Обмін голами відбувся лише наприкінці другого тайму. Команди пішли на невелику перерву перед додатковими таймами за рахунку 1:1.

В екстратаймах команди знову забили два голи. Щоправда, двічі це зробила Канада, яка відзначилась у чужі та власні ворота.

Доля переможця визначалась у серії пенальті, де точнішими були американці 3:2. У складі Канади із 5-ти забили лише два футболісти. Натомість США забила три із чотирьох 11-метрових.

Дорогою до роздягалень американці почали щось вигукувати у сторону суперника та глузувати з канадських футболістів. Що привело до масової сутички у підтрибунному приміщенні, яке, на щастя, не привело до травм.

Футболісти США та Канади побились після матчу: дивіться відео:

Відзначимо, що у півфіналі США зіграє проти Панами, яка у чвертьфіналі розгромила Катар 4:0. Поєдинок розпочнеться 13 липня. В іншому півфіналі зустрінуться Ямайка та Мексика.