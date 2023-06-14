Динамо може зберегти захисника збірної України, але є один нюанс
Джерело:Циганик LIVE
Київське Динамо може продовжити співпрацю із фланговим захисником Олександром Караваєвим. Футболіст роздумує над своїм майбутнім.
Спершу повідомлялось, що кияни не хочуть продовжувати контракт із 31-річним правим захисником. Начебто "біло-сині" хочуть ще більше омолодити склад команди та розвантажити зарплатну відомість. Як інформує журналіст Ігор Циганик, Динамо запропонувало Олександру Караваєву новий контракт.
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Запропонували нові умови
Однак є одне але. Умови нової угоди відрізняються від тих, які були у попередньому контракті футболіста захисту. Наразі Караваєв взяв час на роздуми, аби розглянути усі варіанти свого продовження кар'єри.
Відзначимо, що чинний контракт Караваєва з київським клубом спливає 30 червня 2023 року.
Столичну команду вже покинув досвідчений голкіпер Денис Бойко, якого сватають до житомирського Полісся, який лише підвищився у класі з Першої ліги України.
Нагадаємо, що Динамо закінчило сезон-2022/2023 в УПЛ за межами топ-3. Кияни набрали 60 очок у 30 турах, посівши 4-ту позицію.
Як Караваєв виступав за київське Динамо
- Влітку 2019-го підписав контракт із киянами, перейшов із луганської Зорі.
- Із того моменту не покидав Динамо.
- У сезоні-2022/2023 Караваєв відіграв у біло-синій футболці 30 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.
- Загалом правий захисник зіграв за столичну команду вже 130 поєдинків. А це другий показник з кількістю зіграних матчів за один клуб. Більше у кар'єрі Караваєва лише матчів за Зорю (166 зустрічей).
- Разом із Динамо Караваєв здобув 5 трофеїв.