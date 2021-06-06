Таким чином, українка стала володаркою олімпійської ліцензії.
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Інша представниця "синьо-жовтої" команди Анастасія Черноколенко поступилася Лорен Прайс з Великобританії у вирішальному бою за ліцензію.
Інші ліцензії українців
- У минулому році першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко.
- Раніше на турнірі в Парижі другу олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо-2020 завоював Ярослав Харциз.