Таким чином, українка стала володаркою олімпійської ліцензії.

До слова Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша

Інша представниця "синьо-жовтої" команди Анастасія Черноколенко поступилася Лорен Прайс з Великобританії у вирішальному бою за ліцензію.

Кваліфікаційний турнір проходить з 4 по 8 червня.

Інші ліцензії українців