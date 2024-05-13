"Пора додому": екстренер Динамо повертається в Україну

13 травня 2024, 14:16
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Джерело:

Sport Express

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про продовження своєї тренерської діяльності. Він планує повернення в Україну.

Останнім місцем роботи Хацкевича був польський Заглембє, який він покинув на початку квітня. Його тренерська кар'єра у Польщі завершилась не дуже вдало, оскільки під час одного з тренувань клубу його побили вболівальники

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Хацкевич отримує пропозиції з України

Білоруський тренер розповів, що планує повернення в Україну найближчим часом.

Наприкінці травня – на початку червня я планую повернутися в Україну. Пора їхати додому. Пропозиції є. Досить уже мені вплутуватися в авантюри,
– заявив Олександр Хацкевич.

Цікаво. Перед останньою грою Заглембє Хацкевич закрив команду на базі та змусив вигадати тактику на матч проти Катовіце. Проте це не допомогло.

Тренерська кар'єра Олександра Хацкевича: головне

  • В січні 2008 року став тренером юнацької збірної Білорусі, яку тренував кілька місяців. У тому ж році пізніше став тренером Вітебська, у якому працював рік.
  • З 2010 по 2011 рік був асистентом Мирона Маркевича у збірній України з футболу.
  • З 2014 по 2016 роки очолював національну команду Білорусі.
  • У червні 2017 року став головним тренером київського Динамо, у якому працював 2 роки.
  • Після звільнення з команди киян був наставником Ротора і Карміотісси.
Автор: Валерія Фургалець