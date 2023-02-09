Аби підняти наш прапор: український боксер пояснив причину повернення на ринг
Джерело:WBC Ukraine
Український боксер чітко пояснив задля чого він повернувся на ринг. Боксер не обмежився тільки професійними мотивами.
Олександр Гвоздик повертається на професійний ринг після трьохрічної перерви. Українцем керує патріотичний дух.
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Надвмотивований боксер
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик чітко окреслив декілька причин відновлення кар'єри. Український боксер відчуває себе "голодним" та наслідує бажання прославляти свою державу.
Підтримуючи себе у формі, відвідуючи зал, спарингуючи час від часу, я зрозумів, що знову став "голодним". То чому б не спробувати повернутись? Подивимося, що з цього вийде. Я мотивований і готовий йти в бій. Я вважаю, що підняти прапор України у будь-якому куточку світу – це безумовно додаткова мотивація для мого народу. І, ви розумієте, у ці лихоліття – це одна з вагомих причин мого рішення повернутися. Слава Україні,
– розповів Олексанжр Гвоздик.
Відродження кар'єри українського боксера
- Олександр Гвоздик не боксував уже понад три роки.
- Останній бій Гвоздика датований на жовтень 2019-го року. Тоді українець провів об'єднавчий бій проти росіянина Артура Бетербієва.
- Українець програв у тому поєдинку вперше на професійносу ринзі. До того ж Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс.
- В червні 2020-го року Гвоздик вирішив закінчити свою професійну кар'єру.
- Проте війна внесла корективи у плани українського боксера. Гвоздик відновить свою кар'єру 11-го лютого 2023-го року поєдинок проти аргентинця Хорхе Міранди.