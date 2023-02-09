Аби підняти наш прапор: український боксер пояснив причину повернення на ринг

Український боксер чітко пояснив задля чого він повернувся на ринг. Боксер не обмежився тільки професійними мотивами.

Олександр Гвоздик повертається на професійний ринг після трьохрічної перерви. Українцем керує патріотичний дух.

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Надвмотивований боксер

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик чітко окреслив декілька причин відновлення кар'єри. Український боксер відчуває себе "голодним" та наслідує бажання прославляти свою державу.

Підтримуючи себе у формі, відвідуючи зал, спарингуючи час від часу, я зрозумів, що знову став "голодним". То чому б не спробувати повернутись? Подивимося, що з цього вийде. Я мотивований і готовий йти в бій. Я вважаю, що підняти прапор України у будь-якому куточку світу – це безумовно додаткова мотивація для мого народу. І, ви розумієте, у ці лихоліття – це одна з вагомих причин мого рішення повернутися. Слава Україні,

– розповів Олексанжр Гвоздик.

Відродження кар'єри українського боксера