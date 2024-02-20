Залишився останній крок до чемпіонського бою: Гвоздик – другий у рейтингу WBC

Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC. Вище за українця лише британець Джошуа Буатсі.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу Всесвітньої боксерської ради. Вище за українця в списку від WBC лише британець Джошуа Буатсі.

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Гвоздик впритул наблизився до реваншу з Бетербієвим

Для того, щоб стати обов'язковим претендентом на титул WBC, Гвоздику потрібно очолити рейтинг від Всесвітньої боксерської ради. Тоді Олександр зможе розраховувати на отримання шансу повернути свій пояс.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі

Джошуа Буатсі Олександр Гвоздик Ентоні Ярд Каллум Сміт Альберт Рамірес

Попередньо разу українець боксував 30 вересня 2023 року, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для Гвоздика ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс та 20-ю загалом.

Єдиної поразки на професіональному рингу Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, достроково програвши росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку. Тоді Олександр втратив титул WBC та завершив кар'єру, однак згодом повернувся у бокс.