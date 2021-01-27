Просто хотів поговорити: росіянин Большунов пояснив, чому врізався в суперника після фінішу

Дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Олександр Большунов назвав причину зіткнення з фіном Йоні Мякі після естафети на етапі Кубка світу в Лахті (Фінляндія).

Джерело: NRK.no

Спортсмен з Росії пояснив, що не зміг загальмувати, оскільки у нього зламалося кріплення. За словами Олександра, він хотів лише поговорити з суперником і запитати, чому той вирішив грати "нечесно".

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Коли я перетинав фінішну лінію, то хотів поговорити з Мякі про те, що сталося до фінішу, і чому він зробив те, що зробив. Лижі були дуже швидкими, і коли я спробував зупинитися, кріплення зламалися. Я не планував його збивати, я просто хотів з ним поговорити,

– сказав Большунов.

"Я бачив, що сталося до фінішу, і не думаю, що Мякі вів "чесну гру". Він свідомо заблокував мене, це нечесно. Я до сих пір так вважаю. Дискваліфікація? Це рішення журі, з яким я згоден. Я вчинив неправильно після фінішу, але з іншого боку, я не розумію, чому фін не був дискваліфікований за те, що він зробив до фінішу", – підсумував він.

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