Витер ноги об російську ганчірку: Алієв використав за призначенням прапор терористів – відео
Джерело:Інстаграм Олександра Алієва
Колишня зірка Динамо та збірної України Олександр Алієв опублікував відео, від якого добряче підгорає на болотах. Соціальні мережі поспіхом видаляють перформанс динамівця.
З перших днів повномасштабної агресії Росії Олександр Алієв став на захист України. Наразі колишній футболіст перебуває у лавах Збройних Сил.
Читайте також Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом
Не забуває Олександр кошмарити ворогів і у соцмережах. Ексдинамівець зняв відео, як він заходить у лазню. На порозі Алієв демонстративно витер ноги об російський триколор. Тільки таким чином нині можна використовувати державний символ країни-терористки.
Всім привіт! Народе, зараз все побачите. Ось так я заходжу в лазню. І ось так я витираю об п*дарастичний прапор, бл*ть. Смерть росіянам! Слава Україні! Всіх обійняв,
– прокоментував свої дії Алієв.
Алієв витер ноги об російський прапор: дивіться відео
Згодом Олександр опублікував у сторіз скриншот з відео та повідомив, що соціальна мережа видалила його відео.
Алієв опублікував фото з ганчіркою / instagram.com/aliev_sasha8
- Нагадаємо, що Олександр Алієв народився у російському Хабаровську. Там розпочав займатися футболом. До України Алієв переїхав у 14 років, потрапивши до академії Динамо. Згодом Олександр став одним із лідерів "біло-синіх" та потрапив до збірної України.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії записався до лав тероборони Києва. Він різко засудив свої колишніх колег по збірній України, які продалися Росії. Особливо дісталося Анатолію Тимощуку, який раніше був капітаном "синьо-жовтих".