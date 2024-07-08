Ексфутболісти Динамо знову посварились: Алієв наїхав на Мілевського

Ексфутболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про ситуацію, яка була між Рибалкою та Ігорем Суркісом. Колишній гравець Динамо Олександр Алієв жорстко відреагував на слова Артема.

Артем заявив, що одного разу колишній гравець Динамо Сергій Рибалка, нібито виграв у президента киян Ігора Суркіса велику суму грошей в азартні ігри. Олександр Алієв сказав, що це маячня і такого не було.

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Алієв наїхав на "кента"

Олександр вважає, що у Мілевського проблеми з головою. Він сказав, що якби Рибалка виграв у Суркіса, то вся команда Динамо Київ віддавала за Сергія.

Те, що він розповів в інтерв'ю, це чиста маячня. Мені було неприємно це читати. Я думаю, що і Суркіс прочитав це, і йому це дійсно неприємно. Ти, Тьома, щось не в той бік уже повзеш. А тим більше говориш про Суркіса. І тим паче після того, Артеме, як тобі він допоміг, витяг із того світу і, як то кажуть, привів тебе в нормальне життя, щоб ти зараз жив нормально,

– сказав Алієв.

Раніше Артем Мілевський образився на те, що Олександр Алієв розповів в соціальних мережах про стан в якому він перебував.

Артем Мілевський відкрив свій онлайн покерний клуб, де кожен може зіграти з популярними українськими блогерами та футболістами.

Нагадаємо, що саме Суркіс оплатив лікування в приватній лікарні для Артема. Алієв підтримував Мілевського, але потім в їх дружбі настала криза. Також Ігор Суркіс пропонував роботу Артему в Динамо, але він не дав відповіді.