Артем заявив, що одного разу колишній гравець Динамо Сергій Рибалка, нібито виграв у президента киян Ігора Суркіса велику суму грошей в азартні ігри. Олександр Алієв сказав, що це маячня і такого не було.

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Алієв наїхав на "кента"

Олександр вважає, що у Мілевського проблеми з головою. Він сказав, що якби Рибалка виграв у Суркіса, то вся команда Динамо Київ віддавала за Сергія.

Те, що він розповів в інтерв'ю, це чиста маячня. Мені було неприємно це читати. Я думаю, що і Суркіс прочитав це, і йому це дійсно неприємно. Ти, Тьома, щось не в той бік уже повзеш. А тим більше говориш про Суркіса. І тим паче після того, Артеме, як тобі він допоміг, витяг із того світу і, як то кажуть, привів тебе в нормальне життя, щоб ти зараз жив нормально,

– сказав Алієв.

Раніше Артем Мілевський образився на те, що Олександр Алієв розповів в соціальних мережах про стан в якому він перебував.

До слова. Артем Мілевський відкрив свій онлайн покерний клуб, де кожен може зіграти з популярними українськими блогерами та футболістами.

Нагадаємо, що саме Суркіс оплатив лікування в приватній лікарні для Артема. Алієв підтримував Мілевського, але потім в їх дружбі настала криза. Також Ігор Суркіс пропонував роботу Артему в Динамо, але він не дав відповіді.