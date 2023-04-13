Без проблем у майбутньому: футболістом Динамо цікавляться одразу декілька клубів Європи
Джерело:Footboom
Олександр Караваєв, який, можливо, потрапить під кадрову чистку киїівського Динамо уже має варіанти, де продовжити кар'єру. Футболіст може відправитися у іноземний чемпіонат.
Контракт Караваєва, який розрахований з киянами до літа 2023-го року, скоріше за все продовжений не буде. Проте футболіст виявився затребуваний на європейському ринку.
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Все під контролем
Динамо планує припинити спрівпрацю з трьома своїми футболістами, контракти яких чинні до літа 2023-го, а саме з Беніто, досвідченим голкіпером Денисом Бойко та з Олександром Караваєвим. Останній все ж має шанс залишитися у столичному колективі. Рішення щодо правого захисника "біло-синіх" ще не прийнята, та все ж існує ймовірність, що угода з ним буде продовжена.
Проте у протилежному випадку Караваєву не варто засмучуватися, оскільки варіантів продовження кар'єри у нього достатньо. Правим захисником київського колектива цікавляться відразу декілька неназваних клубів Європи. До того ж, Олександр при бажанні має нагоду залишитись в Україні, оскільки у його послугах нуждаються два представники Української Прем'єр-ліги. Тому Караваєв має між чим обирати.
Кар'єра захисника "біло-синіх"
- Караваєв – вихованець донецького Шахтаря, проте жодного матчу за основну команду гірників йому зіграти не вдалось. Олександр вічно блукав по орендах – він встиг побувати у Севастополі, Зорі та турецькому Фенербахче, а згодом і перейшовши в луганський колектив.
- До Динамо Караваєв приєднався у 2019-му році. За Олександра кияни заплатили Зорі 2,5 мільйона євро. За столичний колектив захисник провів 126 матчів, в яких забив 4 гола та віддав 13 асистів. У Зорі його результативність була в рази вища, тому що Караваєв у стані "чорно-білих" виступав на позиції правого півзахисника, зігравши так 166 матчів, у яких він забив 30 голів та віддав 31 асист.
- Також Караваєв провів уже 42 матчі у футболці національної збірної України, де він перекривав позиції все ж правого захисника. У цих всіх поєдинках Олександр зміг забити двічі у ворота суперників "синьо-жовтих".