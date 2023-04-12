Першим кандидатом "на вихід" є 35-річний голкіпер Денис Бойко, який перейшов у Динамо ще влітку 2018 року. Однак не зміг виграти конкуренцію у Георгія Бущана та є воротарем ротацій.

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Дають дорогу молодим

У сезоні-2022/2023 лише 5 разів захищав володіння киян в усіх турнірах пропустивши 3 голи та відігравши 3 матчі на нуль. Наразі у Бойка розрив хрестоподібної зв'язки, тому голкіпер спостерігає за матчами з-за меж поля.

Контракт футболіста спливає вкінці поточного сезону, тому керівництво Динамо вирішило, що не буде пропонувати досвідченому голкіперу нову угоду. Такий крок розвантажить зарплатну відомість "біло-синіх", адже після повернення у Київ із Бешикташа Бойко отримував майже 5 мільйонів гривень на рік.

Не виключено, що тренерський штаб Динамо буде робити ставку на досвідченого голкіпера збірної України Бущана та молодих Руслана Нещерета, Дениса Ігнатенка.

Ігнатенко не провів за головну команду Динамо жодного матчу у сезоні-2022/2023.

Натомість в активі Нещерета 15 поєдинків, у яких Руслан пропустив 14 м'ячів та у 6 зустрічах залишив свої володіння "на замку". 21-річний голкіпер скористався відсутністю Бущана, аби проявити себе та отримати ігровий тонус.

Однак через проблеми зі здоров'ям у Бущана, які з часом почастішали, кияни можуть запросити на контракт голкіпера національної команди Євгена Волинця, який виступає за Колос із Ковалівки.

Попрощаються з футболістом збірної України

Джерело "Динамо Київ Inside" повідомляє, що влітку Динамо попрощається не лише з Бойком. Команду покинуть досвідчений Олександр Караваєв та легіонер Беніто.

В обох спливає контракт із киянами вкінці червня 2023 року. Столичний клуб не збирається пропонувати цим футболістам нову угоду. Тому швидше за все, що у сезоні-2023/2024 Динамо виступатиме вже без Караваєва, Беніто та Бойка.

Беніто перейшов у Динамо взимку 2020-го, але не зміг закріпитись в основі та помандрував по орендах. У червні 2022-го повернувся до Києва з оренди із хорватської Горіци. У сезоні-2022/2023 відіграв лише 4 зустрічі.

Караваєв виступає за київський клуб із липня 2019-го. З того часу не покидав команду. У поточному сезоні вже провів у футболці Динамо 26 матчів (2 голи та 1 асист).

До слова. Динамо після 20 зіграних матчів посідає 4-те місце в УПЛ, маючи у своєму активі 39 балів. До третьої Зорі відставання лише в одне очко.