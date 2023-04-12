Першим кандидатом "на вихід" є 35-річний голкіпер Денис Бойко, який перейшов у Динамо ще влітку 2018 року. Однак не зміг виграти конкуренцію у Георгія Бущана та є воротарем ротацій.
Цікаво прочитати Європейський клуб відсторонив колишнього гравця збірної України від команди
Дають дорогу молодим
У сезоні-2022/2023 лише 5 разів захищав володіння киян в усіх турнірах пропустивши 3 голи та відігравши 3 матчі на нуль. Наразі у Бойка розрив хрестоподібної зв'язки, тому голкіпер спостерігає за матчами з-за меж поля.
Контракт футболіста спливає вкінці поточного сезону, тому керівництво Динамо вирішило, що не буде пропонувати досвідченому голкіперу нову угоду. Такий крок розвантажить зарплатну відомість "біло-синіх", адже після повернення у Київ із Бешикташа Бойко отримував майже 5 мільйонів гривень на рік.
Не виключено, що тренерський штаб Динамо буде робити ставку на досвідченого голкіпера збірної України Бущана та молодих Руслана Нещерета, Дениса Ігнатенка.
- Ігнатенко не провів за головну команду Динамо жодного матчу у сезоні-2022/2023.
- Натомість в активі Нещерета 15 поєдинків, у яких Руслан пропустив 14 м'ячів та у 6 зустрічах залишив свої володіння "на замку". 21-річний голкіпер скористався відсутністю Бущана, аби проявити себе та отримати ігровий тонус.
Однак через проблеми зі здоров'ям у Бущана, які з часом почастішали, кияни можуть запросити на контракт голкіпера національної команди Євгена Волинця, який виступає за Колос із Ковалівки.
Попрощаються з футболістом збірної України
Джерело "Динамо Київ Inside" повідомляє, що влітку Динамо попрощається не лише з Бойком. Команду покинуть досвідчений Олександр Караваєв та легіонер Беніто.
В обох спливає контракт із киянами вкінці червня 2023 року. Столичний клуб не збирається пропонувати цим футболістам нову угоду. Тому швидше за все, що у сезоні-2023/2024 Динамо виступатиме вже без Караваєва, Беніто та Бойка.
- Беніто перейшов у Динамо взимку 2020-го, але не зміг закріпитись в основі та помандрував по орендах. У червні 2022-го повернувся до Києва з оренди із хорватської Горіци. У сезоні-2022/2023 відіграв лише 4 зустрічі.
- Караваєв виступає за київський клуб із липня 2019-го. З того часу не покидав команду. У поточному сезоні вже провів у футболці Динамо 26 матчів (2 голи та 1 асист).