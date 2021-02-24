Олімпійський чемпіон Верняєв ледь не зламав шию на тренуванні: момент потрапив на відео

24 лютого 2021 , 21:40
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Джерело:

інстаграм Олега Верняєва

Переможець Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв опублікував відео, на якому жорстко впав під час тренування опорного стрибка.

Олег Верняєв показав, наскільки складним і небезпечним може бути для спортсменів відпрацювання технічних елементів. В одному з епізодів гімнаст, перестрибуючи через коня, не втримав рівновагу на маті, розташованому на узвишші, і впав вниз головою.

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"Входження в форму, дуууже складний процес. Шлях чекає складний, але тільки вперед", – написав спортсмен під відео.

Досягнення Верняєва

  • 27-річний уродженець Донецька є одним з найбільш титулованих спортсменів України.
  • Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у вправах на брусах та срібний призер Олімпіади-2016 у багатоборстві.
  • Олег – чемпіон світу, триразовий срібний та бронзовий призер. Українець також триразовий чемпіон Європейських ігор та шестиразовий чемпіон Європи.