Гроші пішли у кишені: президент Агробізнеса розповів про неіснуючий завод, яким хвалився Павелко

Український футбол складається з неймовірної кількості скандалів. Велика кількість із них пов'язана напряму чи дотично з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.

Одним із найбільших зашкварів очільника УАФ є завод по виготовленню штучної трави, який за документами офіційно знаходився у прифронтовому Краматорську. Саме через це підприємство Павелко наразі перебуває у СІЗО, його підозрюють у незаконному збагаченні та корупції.

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Заводу ніколи не існувало у Краматорську

Президент Агробізнеса Олег Собуцький розповів, що під час перебування на фронті відвідував Краматорськ та намагався знайти той самий завод з виробництва штучної трави для футбольних полів, на будівництво якого гроші виділяла УАФ.

Проте за декілька спроб йому так і не вдалося цього зробити. Він заявив, що не слідкує активно за судовими справами щодо Андрія Васильовича, проте в курсі, що він у СІЗО.

Не дуже є час, бо зараз ми постійно на фронті. Але час від часу бачу новини. Чому з ним сталась така історія – я був категорично проти, що завод, який коштує понад 200 мільйонів гривень, передавався сумнівній краматорській компанії. Був нещодавно в Краматорську – ми їздили та шукали цей завод. Ніхто не знає і ніхто не бачив, де він дійсно знаходиться. Він пропав – і за нього ніхто не питає. Тільки говорять зараз за штучну траву, а де сам завод – повна тиша. Мінімум тричі там був, всіх питав, а ніхто про цей завод навіть близько не чув. Думаю, що його і не було у Краматорську,

– сказав Собуцький.

Що відомо про арешт Павелка