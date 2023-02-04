"Політична складова на це не вплинула": росіянин зізнався, що взяв участь у трансфері Циганкова

Трансфер Віктора Циганкова у Жирну може набрати скандальних обертів. У переході українця в топ-чемпіонат задіяний російський футбольний агент.

Російський футбольний агент Олег Селюк, який добре відомий на теренах України, зізнався, що взяв участь у трансфері Віктора Циганкова. Також росіянин розповів, що іноземні клуби не цікавить політична ситуація.

Варте уваги Загрожує довічне ув'язнення: німецького футболіста заарештували за шпигунство на користь Росії

Олег Селюк задоволений тим, що він став частиною трансферу Циганкова у Жирону. Також він зазначив, що його не цікавить національність клієнта, а закордонним командам глибоко все одно, що коїться в Україні і вони готові купувати російських футболістів.

Ну, пішов Мудрик у Челсі — і слава богу. Я тут теж взяв участь у переході Циганкова до Жирони. І жодна політична складова не вплинула. Мені яка різниця — українець він, азербайджанець чи ще хто? Повірте, якщо Челсі справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодної проблеми не буде,

– розповів Селюк.

Чим відомий Олег Селюк

Працював на посаді віце-президента у донецькому Металурзі та сімферопельській Таврії.

Співпрацює з футболістами з Бенелюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксемубрг). Також в основному його робота спрямована на пошуку гравців у Африці, зачасту з Нігерії та Кот-Д'Івуару.

У Селюка дуже хороші відносини з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Також росіянин добре знайомий з керівництвом мадридського Реала.

В минулому Селюк займався організацією товариських матчів київського Динамо.

Також росіянин майже оформив перехід Неманії Відіча у донецький Шахтар, проте трансферу не судилось відбутись.

У Селюка немає офіційної ліцензії агента ФІФА. За його словами він не бере жодних грошей з гравців. Бізнес-модель Селюка заснована на тому, що при трансфері футболіста він повністю або частково зберігає економічні права на них, які згодом реалізовує.

Селюк виступав проти ліміту на іноземців в УПЛ та російському чемпіонаті, через що піддавався критиці.

Його найвідоміший клієнт – Яя Туре. Івоарійський футболіст свого часу грав за Барселону та Манчестер Сіті та був одним з найоплачуваніших футболістів.