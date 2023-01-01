"Путін з'їхав з глузду": ексгравець збірної Росії поставив діагноз диктатору

Колишній гравець київського Динамо Олег Саленко дав інтерв'ю іспанському виданню. Володар "Золотої бутси" ЧС-1994 розповів про своє ставлення до російського фюрера.

Олег Саленко народився в Росії і кілька років виступав за збірну цієї країни. Він навіть став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994.

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Саленко: безумство Путіна занесло в Україну

Форвард кілька сезонів провів у Прімері, тож іспанські журналісти вийшли з ним на зв'язок, щоб поцікавитися його життям під час війни. Серед іншого представники ЗМІ поцікавилися його ставленням до президента РФ Владіміра Путіна, який розпочав війну проти України.

Він при владі 20 років. Так просто не може бути. Навіть чисто з психологічних причин. І ось це безумство занесло його в Україну. Він з'їхав з глузду! Якби мені дали таку владу на такий термін, я б теж збожеволів. Це те, що зараз відбувається з Путіним, і він уже не в змозі цього приховати,

– розповів Саленко.

Кар'єра Саленка