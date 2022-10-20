Гравець збірної України виступить на клубному чемпіонаті світу

Італійський волейбольний клуб Перуджа отримав можливість виступити на клубному чемпіонаті світу. У складі цієї команди виступає українець Олег Плотницький.

Клубний чемпіонат світу з волейболу відбудеться з 7 по 11 грудня. Місцем проведення організатори обрали Бразилію. І запросили на турнір шість команд. Дві команди мали представляти Європу – переможець Ліги чемпіонів польська Закса та фіналіст турніру Трентіно з Італії.

Нагадаємо Україну позбавили права прийняти чемпіонат Європи з волейболу 2023 року

Але керівництво Закси вирішило відмовитися від участі в турнірі. Вони це пояснили проблемою з логістикою та напружним календарем у грудні.

Відтак замість Закси на клубному чемпіонаті світу виступить італійська Перуджа, за яку і виступає український догравальник Олег Плотницький. В минулому сезоні Перуджа дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів та посіла третє місце.

Нагадаємо, Олег Плотницький є одним із лідерів збірної України. З командою він дійшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи. А на самому турнірі став лідером за ейсами серед всіх гравців.

Завдяки успішному виступу на чемпіонаті Європи, збірна України отримала запрошення виступити у кваліфікації Олімпіади-2024. Окрім чоловічої збірної, таке ж запрошення отримала і жіноча збірна України з волейболу.