"Відсотків 30-40 із них незабаром замінять": експерт сумнівається у трансферній політиці Карпат

Львівські Карпати кардинально перебудували склад після приходу Мирона Маркевича. У команду прийшла велика плеяда футболістів.

Керівництво Карпат запросило легендарного тренера після того, як Андрій Тлумак не впорався із завданням на сезон-2022/2023 – "леви" не вийшли в УПЛ. Тепер перед Мироном Маркевичем стоятиме таке ж завдання, яке він готовий виконати за один сезон.

Цікаво Ситуація не критична, – Маркевич розповів про кадрові проблеми Карпат перед стартом сезону

Федорчук: Мені здається, що футболісти будуть піддані аналізу

Для цього Мирон Богданович запросив у плеяду цілу низку нових футболістів, які б могли гідно замінити тих, хто пішов із команди. Також залишилось лише декілька гравців зі старого складу, виключенням тут не став капітан команди Денис Кожанов.

"Зелено-білих" поповнились чималою кількістю гравців, які раніше грали за харківський Металіст.

Український тренер та футбольний експерт Олег Федорчук засумнівався у компетентності новачків "левів". На його думку, Маркевич змінить майже половину з тих гравців, яких придбав львівський клуб на його прохання.

Мені здається, що футболісти будуть піддані аналізу. Відсотків 30-40 із них незабаром замінять, бо тренер зараз бере гравців, які на виду: з Металіста вся група оборони, фланги. І не факт, що вони себе проявлять. Маркевич ще одного футболіста поміняє. Йому зараз дуже важливо не просто повернутися до УПЛ, а бути, як мінімум, у шістці. Він амбітний і вичавлюватиме все з цього складу. І він досить легко розлучається із гравцями,

– сказав Федорчук.

Вже 28 липня Карпати проведуть свій дебютний матч під керівництвом Мирона Богдановича на офіційному рівні. Суперником "левів" буде Хуст із Закарпатської області. Початок зустрічі о 17:00 на стадіоні "Україна" у Львові.

Нагадаємо, що 21 липня "леви" дізнались свого суперника у Кубку України. Команда Маркевича зіграє проти івано-франківського Прикарпаття. Базова дата – 2 серпня.