Зоря продовжила оренду футболіста, який пережив серцевий напад на зборах

Луганська Зоря продовжила співпрацю з 28-річним правим захисником Олегом Данченком. Футболіст ще щонайменше рік виступатиме за "мужиків".

Луганський колектив продовжив оренду Олега Данченка, контракт якого належить грецькому АЕКу. Клуб привітав футболіст з цим, побажавши йому здоров'я та гарних виступів у чорно-білій футболці.

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Ще на рік із "мужиками"

Нагадаємо, що Данченко провів лише одне коло за Зорю. Олег зіграв 17 матчів, у яких відзначився одним асистом та двома жовтими картками. У другій частині сезону-2022/2023 правий захисник не зіграв. На тренувальних зборах Зорі Данченко знепритомнів, після клінічної смерті та трьох зупинок серця він так більше не з'явився на футбольному полі.

Врятувати Данченка вдалося завдяки австрійським медикам, які були поруч та мали із собою дефібрилятор.

Лікарі не дозволили футболісту достроково повернутись на поле. Данченко лікувався у Греції. АЕК навіть надіслав за українським оборонцем особистий літак. Іноземний клуб Олега повністю взяв на себе фінансову частину лікування захисника.

Тому Зоря вирішила ще на рік зберегти у своїй команді 28-річного правого оборонця. Ще у березні 2023-го була інформація, що незабаром Данченко зможе повернутись до тренувального процесу.

У минулому сезоні Патрік ван Леувен, який очолив Шахтар, привів Зорю до бронзових нагород УПЛ-2022/2023. Тому у новому сезоні "мужики" зіграють у Лізі Європи, але вже під керівництво нового головного тренера із Сербії Ненада Лалатовича.

Контракт Данченка із АЕКом розрахований до кінця червня 2024 року.