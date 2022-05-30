Окупанти зруйнували унікальний велокомплекс на Донеччині: фото руйнувань
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Російські найманці продовжують нищити все на своєму шляху. Цього разу вони зруйнували велокомплекс з трасою BMX у Донецькій області.
Окупанти знову "освобождают" спортивну інфраструктуру
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що у Лимані російська армія зруйнувала сучасний велокомплекс. Він був єдиним в Україні.
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Велокомплекс у Лимані побудований за сучасними стандартами. Його відкрили лише у вересні 2021 року. На будівництво комплексу виділили шанелі кошти.
Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми "Велике будівництво" і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами,
– зазначив Кириленко.
Також постраждала п’ятиповерхова будівля гуртожитку поруч, де були обладнані тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання. У будівлі вибито вікна та частково пошкоджено дах.
Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний.
Він не сумнівається у тому, що держава відновить комплекс і там проведуть не один міжнародний турнір.
Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!
– наголосив Кириленко.
Окупанти зруйнували унікальний спортивний комплекс / Фото з фейсбуку Павла Кириленка
Загарбники нищать спортивну інфраструктуру / Фото з фейсбуку Павла Кириленка
Ось так виглядав комплекс / Фото з фейсбуку Павла Кириленка
Що відомо про велокомплекс у Лимані
- Будівництво велокомплексу проводилось із серпня 2020 року підрядною організацією ТОВ "Будтехмаш" за кошти обласного бюджету.
- Згідно з найсучаснішими вимогами облаштовано трек BMX, чотири прямих з трамплінами висотою від 40 до 190 сантиметрів та три віражі – усі вони мають спеціальне поверхневе шарування, розмітку, огородження.
- Зведено трибуни на 400 місць, по периметру встановлено зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей, навколо велотраси зроблено асфальтну велодоріжку, на фініші – суддівський пункт.