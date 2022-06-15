Окупанти вщент розбомбили спортивну базу під Києвом: жахливі фото руйнувань
Загарбники продовжують руйнувати усе на своєму шляху. Від 24 лютого росіяни завдали чисельних збитків спортивній інфраструктурі України.
Ще один об'єкт спорту, який перетворився у руїну
Під приціл ворога потрапила Міжнародна тенісна академія у Пущі-Водиці, що під Києвом. Складно дивитись на ці світлини зруйнованого спортивного об'єкта, пригадуючи, що до 24 лютого у цих приміщеннях українські спортсмени готувались до змагань.
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Фото опублікувала Федерація баскетболу України на своїй сторінці в інстаграмі.
Окупанти вщент знищили будівлі на території бази, під кулі та ракети потрапила інфраструктура довкола будівель. Територія засипана склом від розбитих вікон, приміщення всередині будівель теж зруйновані, понівечені тенісні корти та залишки "русского міра". Все це можна на жахливих світлинах.
Росіяни зруйнували тенісну базу / Фото ФБУ
У мирні часи на цій базі готувались тенісисти та баскетболісти збірної України різних вікових категорій до міжнародних турнірів.
Окупанти знищили базу під Києвом / Фото ФБУ
Зруйнована база під Києвом / Фото ФБУ
- Раніше загарбники зруйнували інфраструктуру футбольного клубу Маріуполь. росіяни намагались вкрасти клубні автобуси команди для своїх пропагандистських роликів.
- Також жертвою окупантів став домашній стадіон Десни у Чернігові. Через це обидві команди пропускатимуть наступний сезон в УПЛ. Однак за ними збережуть місця в елітному українському дивізіоні.
- Відзначимо, що влада Німеччини та дортмундська Боруссія зголосились допомогти реконструювати арену чернігівського клубу.