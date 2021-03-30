Оклахома програла у НБА, Михайлюк вперше вийшов у старті та провів яскравий матч: відео

Джерело:24 канал
Оклахома 30 березня провела матч у НБА проти Далласа. Український баскетболіст Святослав Михайлюк не дозволив клубу уникнути поразки.
Майже протягом всього матчу гості мали мінімальну перевагу на майданчику. Лише у другій найрезультативнішій чверті баскетболісти Оклахоми змогли показати гідну гру та залишити чверть за собою.
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За Оклахому вперше зі стартових секунд вийшов український атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Українець провів на паркеті 27 хвилин 16 секунд. Святослав виправдав довіру тренера та набрав 16 очок. Також зробив 3 підбирання, 1 передачу та зазнав 1-ї втрати м'яча.
Михайлюк став одним із найрезультативніших гравців матчу, зайнявши 5 місце серед усіх учасників у поєдинку. А у складі Оклахоми став другим за ефективністю у зустрічі. Однак навіть така класна гра у виконанні українського легіонера не дозволила його команді здобути перемогу.
Оклахома – Даллас відеоогляд