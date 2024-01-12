Подібного не було 32 роки: в НБА відбувся один із найрозгромніших матчів у історії – відеоогляд

У п'ятницю, 12 січня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Оклахома на своєму майданчику приймала Портленд.

Суперники знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці Західної конференції. Господарі є лідерами чемпіонату, а гості посідають передостаннє місце, тож явним фаворитом поєдинку вважалася Оклахома, яка підтвердила цей статус на всі 100 відсотків, пише 24 Канал.

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Рекордна перемога Оклахоми

Старт поєдинку не віщував ганьби для гостей. Вони набрали перші 5 очок в матчі, проте після цього на майданчику була лише одна команда.

"Тандер" відірвалися від суперника вже за результатами першої 12-хвилинки (36:24), після чого дві чверті просто знищували гостей. За результатом стартових 36 хвилин рахунок на табло фіксував принизливі для "блейзерс" – 118:56.

В останній чверті команди вже грали на рівних та закінчили поєдинок з тією ж різницею в 62 очки – 139:77. Такий рахунок став повторенням п'ятого в історії ліги результату за підсумковою різницею.

Що цікаво, антирекорд ліги належить тріумфаторам матчу. У грудні 2021 року Оклахома поступилася Мемфісу з рахунком 79:152 (-73). А востаннє різниця в 62 очки була зафіксована в листопаді 1991 року, тоді Голден Стейт розгромив Сакраменто з рахунком 153:91.

Найрозгромніші перемоги в історії НБА

1. Мемфіс 152:79 Оклахома (грудень 2021 року)

2. Клівленд 148:80 Маямі (грудень 1991)

3. Індіана 124:59 Портленд (лютий 1998)

4. Голден Стейт 99:162 Лейкерс (березень 1972)

5-7. Оклахома 139:77 Портленд (січень 2024)

5-7. Голден Стейт 153:91 Сакраменто (листопад 1991)

5-7 Нью-Йорк Нікс 100:162 Філадельфія (грудень 1960)

Зазначимо, що Портленд став першою командою в історії НБА, яка двічі поступалася з різницею в понад 60 очок.

Дивіться відеоогляд матчу Оклахома – Портленд