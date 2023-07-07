Відчула себе у шкурі фанатки: охоронець зіркового баскетболіста вдарив по обличчю Брітні Спірс

Віктор Вембаньяма потрапив у скандал. Все через секундне непорозуміння, яке закінчилося фізичною розправою.

Охоронець Віктора Вембаньями вдарив по обличчю Брітні Спірс. Все через те, що співачка хотіла сфотографуватись зі своїм "кумиром".

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Черговий травматичний досвід

Брітні Спірс, яка уже не веде активної кар'єри, напевне, стала менш впізнаваною у світі, оскільки саме через це вона потрапила у скандал. Співачка відчула себе у ролі звичайної фанатки, проте тої, яка нахабним чином жадає добитися свого. Жертвою забаганок Брітні Спірс став Віктор Вембеньяма, проте після дій співачки постраждав не зірковий баскетболіст, а сама "хижачка".

Річ у тому, що Брітні Спірс зі своїм чоловіком була у ресторані Catch у Лас-Вегасі. Всередині закладу співачка побачила Вембаньяму, від якого фанатіє, тому підійшла, щоб зробити світлину. Вона впевнено підійшла до Віктора, поплескавши його ззаду по плечу. Охоронцю баскетболіста не сподобався такий жест співачки, тому він рішуче вдарив її тильною стороною руки, через що "фанатка" впала, а з неї злетіли окуляри.

Після інциденту охоронець підійшов до Брітні Спірс та вибачився, сказавши: "Розумієте, як це, коли вас оточують фанати". Також він додав, що коли вдаряв, не знав, хто вона.

Співачка нібито прийняла вибачення, та от її служба безпеки після розмови з охоронцем все ж звернулася до поліції. Вембаньяма у виправдання свого охоронця зазначив, що Брітні Спірс нахабно його схопила за плече, що і викликало таку реакцію. Співачка також у своїх соціальних мережах відреагувала на ситуацію.

Травматичний досвід не є новим для мене. Проте я не була готова до того, що зі мною сталося вчора ввечері. Цією історією дуже соромно ділитися зі світом, але вона вже вийшла у світ. Проте я вважаю, що це важливо та закликаю людей ставитися до всіх з повагою. У цьому світі надто часто трапляється фізичне насильство. Часто за зачиненими дверима. Я ще не отримала публічних вибачень від гравця, його служби безпеки чи організації. Сподіваюся, вони будуть. Я також не підтримую і не вважаю, що це привід для жартів. Спостерігати за посмішкою та сміхом гравця було жорстоко. Мій зріст 160 сантиметри, а його – 223. Я ціную величезну кількість любові та підтримки, яку я отримую зараз. Дякую поліції Лас-Вегаса та детективам за підтримку,

– написала Брітні Спірс.

До того ж повідомляється, що було відкрито кримінальну справу стосовно даного інциденту, і, ймовірно, навіть буде матеріал, аби передати прокуророві, що ще не означає, що когось-таки притягатимуть до відповідальності.

Проте раніше все ж була інформація, що кримінальної справи все ж не буде, оскільки охоронець намагався захистити Вембаньяму, а не умисно вдарити Брітні, і що він її просто відштовхнув, а її рука вже сама нібито вдарила її ж обличчя.