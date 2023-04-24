Не вищовищне українське Класичне та потенційний рекордсмен Довбик: огляд 22-го туру УПЛ

Українські колективи провели чергові зустрічі в рамках внутрішнього чемпіонату. Тур УПЛ подарував порцію емоцій пошановувачам українського футболу

В рамках 22-го туру УПЛ було зіграно 8 поєдинків, в яких арбітри 5 разів зафіксували перемогу однієї з команд, а тричі колективи не змогли виявити сильнішого. За підсумками зіграного раунду команди змогли забити сумарно 22 гола – 2,75 за зустріч, пише 24 канал.

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Під час 22-го туру ситуація у турнірній таблиці чемпіонату України мінялась з кожним матчем. Так луганська Зоря мала нагоду тимчасово потішитись, перебуваючи на другому місці (зона Ліги чемпіонів) після мінімальної перемоги над Колосом (0:1) завдяки шикарному голу гравця Динамо. Та "біло-чорних" розчарував Дніпро-1, який у нервовому поєдинку здолав аутсайдера чемпіонату Рух (3:2) та вискочив на "срібне" місце УПЛ. Цікаво, що у зустрічі з львівським клубом "спортклубівці" самі собі наробили проблем, а воротар дніпрян може сміло претендувати на номінацію "фейл року".

До речі. У матчі з "жовто-чорними" Артем Довбик забив свій 19-гол у поточному розіграші УПЛ та може сміло побити рекорд Генріха Мхітаряна.

Щодо центрального матча туру, то зустріч між Динамо та Шахтарем (1:1) прикувала до себе чималу увагу, проте українські гранди не віддячили фанатам високим рівнем футболу. Потішити вболівальників зміг тільки Олександр Андрієвський, який забив феєричний гол зі штрафного. У турі колективи провели ще дві нудні зустрічі: так Олександрія зіграла в безгольову нічию з Інгульцем (0:0), всьоме розписавши мирову з восьми матчів під керівництвом Руслана Ротаня, а також Верес та Минай (1:1) обмінялися голами у беззубій "битві хижаків" ("вовки" проти "лисиць").

Проте в УПЛ бувають і видовищні поєдинки. Ворскла обіграла Металіст (3:2) у перестрілці пенальті – суддя у зустрічі призначив 4 одинадцятиметрових на обидва колектива. До того ж, Чорноморець влаштував камбек Кривбасу (2:3), який і сам спершу з ролі "наздоганяючого" перетворився у "лідера" зустрічі, продемонструвавши увесь свій характер та бажання залишитись в елітному дивізіони України. Також перемогою над явним аутсайдером відзначився Металіст 1925, який без проблем здолав Львів (0:2), залишивши "золотих левів" на дні турнірної таблиці.

Турнірна таблиця після 22-го туру / інстаграм УПЛ