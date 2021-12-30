Оформив дубль у ворота Баварії: переможець Ліги чемпіонів контактував з головним талантом Динамо
Джерело:tv Sénégal
Самба Діалло – один із найбільш талановитих гравців київського Динамо. Півзахисник "біло-синіх" сильно вразив керівництво мюнхенської Баварії.
Розмова з німецьким грандом
18-річний футболіст став одним із авторів поразок Баварії у поєдинках проти Динамо. Самба Діалло розповів про розмову з представниками одного з найкращих клубів світу.
До речі Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА
Була розмова ще після першого матчу у Мюнхені, коли Діалло оформив дубль у ворота суперника.
Після матчу з Баварією в Юнацькій лізі УЄФА зі мною зв'язувалися офіційні особи німецького клубу. Вони були вражені, адже їм дуже сподобався мій виступ,
– розповів футболіст.
Цікаво, що нещодавно лівий вінгер із Сенегалу продовжив угоду з Динамо на 5 років – до кінця грудня 2026-го.
Кар'єра Діалло у Динамо
- Самба Діалло перейшов у Динамо у липні 2021-го, покинувши рідну країну.
- Розпочав свою кар'єру у київському клубі з команди до 19 років.
- У Юнацькій лізі УЄФА у сезоні-2021/2022 забив 5 голів у 6 матчах.