Оформив дубль у ворота Баварії: переможець Ліги чемпіонів контактував з головним талантом Динамо

Самба Діалло – один із найбільш талановитих гравців київського Динамо. Півзахисник "біло-синіх" сильно вразив керівництво мюнхенської Баварії.

Розмова з німецьким грандом

18-річний футболіст став одним із авторів поразок Баварії у поєдинках проти Динамо. Самба Діалло розповів про розмову з представниками одного з найкращих клубів світу.

До речі Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА

Була розмова ще після першого матчу у Мюнхені, коли Діалло оформив дубль у ворота суперника.

Після матчу з Баварією в Юнацькій лізі УЄФА зі мною зв'язувалися офіційні особи німецького клубу. Вони були вражені, адже їм дуже сподобався мій виступ,

– розповів футболіст.

Динамо двічі перемагало Баварію у цьогорічному розіграші Юнацької ліги УЄФА. Спершу кияни здобули звитягу у Німеччині з рахунком 0:4. А вже у листопада на стадіоні імені Валерія Лобановського "біло-сині" переграли німців 1:2. Футболісти грали у складних умовах через снігопад.

Цікаво, що нещодавно лівий вінгер із Сенегалу продовжив угоду з Динамо на 5 років – до кінця грудня 2026-го.

Кар'єра Діалло у Динамо