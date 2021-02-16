Офіційно: зірковий захисник Алаба залишає Баварію

Досвідчений австрійський захисник Давід Алаба офіційно покидає Баварію. Головним претендентом на футболіста називають Реал.

Захисник Давід Алаба прийняв складне рішення про відхід з Баварії, за яку виступав понад 10 років. Футболіст покине клуб за підсумками цього сезону.

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Відхід лідера захисту

28-річний лідер захисту мюнхенців покине лідера Бундесліги у статусі вільного агента.

Я прийняв рішення піти наступного літа. Маю намір спробувати себе в іншій команді. З новим клубом ще не визначився,

– заявив Алаба.

Хоча гравець ще не визначився з клубом, але мадридський Реал серйозно націлився на захисника. Алаба може стати гідною заміною Марсело, який може перебратись у США. Цікаво, що інтересами гравця раніше цікавились ПСЖ та Челсі.

Раніше боси мюнхенців декілька разів робили спроби продовжити контракт із Алабою, але всі намагання були марними. Після цього представникам клубу набридло вмовляти футболіста і вони більше не робили пропозицій.

У цьому сезоні провів за Баварію 29 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі та ще двічі асистував партнерам по команді. Австрієць вперше перебрався у Баварію у 2009 році, за цей час провів 415 матчів, у яких наколотив 33 голи.